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MSB Muvazzaf Subay Alımı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için muvazzaf subay alımı yazılı sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyordu. Merak edilen konu MSB 2019 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yazılı sınav sonuçları başlığıyla yayınlanan duyuru ile giderildi. Sınav sonuçları ekranına ulaşabileceğini bağlantı ve detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

MSB Muvazzaf Subay Alımı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için muvazzaf subay alımı yazılı sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyordu. Merak edilen konu MSB 2019 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yazılı sınav sonuçları başlığıyla yayınlanan duyuru ile giderildi. Sınav sonuçları ekranına ulaşabileceğini bağlantı ve detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

07 Kasım 2019 Perşembe 22:41
MSB Muvazzaf Subay Alımı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılı için muvazzaf subay alımı yazılı sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyordu. Merak edilen konu MSB 2019 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yazılı sınav sonuçları başlığıyla yayınlanan duyuru ile giderildi. Sınav sonuçları ekranına ulaşabileceğini bağlantı ve detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı. MSB subay alımları sonuçlarını görüntülemek için öncelikli olarak buraya tıklayınız. Ardından açılan sayfada yer alan T.C kimlik no kısmına kendi kimlik numarasını yazıp, onay kodunu da girdikten sonra gönder butonuna basınız.

Sınav sonuçları için buraya tıklayınız

MUVAZZAF SUBAY NE ANLAMA GELİYOR?

Muvazzaf kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiştir. Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına gelen Muvazzaf, Türk Dil Kurumu'na göre ise askerlik anlamı taşıyor. Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamına geliyor.

Bu çerçevede Muvazzaf Subay, mesleği askerlik olan subay; Muvazzaf Hizmet ise Askerlik çağına giren erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevi anlamı taşımaktadır.

Son Güncelleme: 07.11.2019 23:01
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msb muvazzaf subay alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı
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