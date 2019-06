MSB İki Komutanlığa Sözleşmeli Er Alıyor! İşte Başvuru Detaylar!..

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan sözleşmeli er alım ilanına ilişkin yazılı duyuruda "Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Duyurunun detayları şöyle;

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2019 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

1. Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır.

2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Yalnız Kara Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 10-15 Haziran ve 17 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, aday sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

4. Yalnız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başvurusu olan adayların sınavları 18-22 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların çağrı ilanı 18 Haziran 2019 tarihinden önce duyurulacaktır.

5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının her ikisine de ortak başvuru yapan adaylar tek sınava katılacaklar, katılacakları sınavı kazanmaları durumunda tercih edecekleri Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabileceklerdir.

6. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme(boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

ç. Mülakat

d. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

7. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

8. Sınav merkezleri önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

9. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

10. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) ?adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır? onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

11. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

12. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

13. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

14.Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

15.Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

16.MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında Mülakat süresince adaylara sabah kahvaltısı verilecektir.

17. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız..

18. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız..

19.Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız..





UYARI: Başvuru kılavuzunda sınavlara gelirken evrak olarak yanınızda neler getireceğiniz listelenmektedir. İstenilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir. Size ücret karşılığı evrak vermeye çalışanlara itibar etmeyiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA