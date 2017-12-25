MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Askeri Personel Alıyor (4 Bin TL Maaş-80 Bin TL Tazminat)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından DPB'de sözleşmeli er alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular için son günlere girildi.

MSB tarafından yayılanan ilanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunları arasından er alımı yapılacağı bildirilirken başvurular için son gün 29 Aralık 2017 olarak açıklandı.Alınacak personellere çalıştığı ile göre 4 bin TL'den fazla maaş verilecektir. Sözleşme süresi biten personeller, ayrılmak istemeleri taktirde 80 bin TL'den fazla tazminat alırlar.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı ve erkek olması, en az ilkokul mezunu olması, askerlik hizmetini tamamlamış ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar), En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar), askeri okullardan ve TSK’dan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olması, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, adli Sicil Kaydı olmaması, boy-kilo ölçümü orantılı olması şartları aranır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımına başvurular internet üzerinden alınmaktaıdr. Başvuru yapacak adayların Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Merkezi üzerinden alınmaktadır. İlana başvuru yapacak adayların müracaatlarını 29 Aralık 2017 tarihine kadar aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapması gerekmektedir.

MSB Kara Kuvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru ekranı için TIKLAYIN

Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ile ilgili net bir tarih yok. Başvuru sonuçları açıklandığında adayların sisteme ekledikleri cep telefonuna kısa mesaj yollanır.

Sonuçlar açıklandığı anda haberdar olmak için;

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