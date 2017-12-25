Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Askeri Personel Alıyor (4 Bin TL Maaş-80 Bin TL Tazminat)

Milli Savunma bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunları arasından askeri personel alımı yapıyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşırım? Başvuru son tarihi ne zaman?

banner396

MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Askeri Personel Alıyor (4 Bin TL Maaş-80 Bin TL Tazminat)

Milli Savunma bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunları arasından askeri personel alımı yapıyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşırım? Başvuru son tarihi ne zaman?

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:50
MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Askeri Personel Alıyor (4 Bin TL Maaş-80 Bin TL Tazminat)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından DPB'de sözleşmeli er alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular için son günlere girildi.

MSB tarafından yayılanan ilanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunları arasından er alımı yapılacağı bildirilirken başvurular için son gün 29 Aralık 2017 olarak açıklandı.Alınacak personellere çalıştığı ile göre 4 bin TL'den fazla maaş verilecektir. Sözleşme süresi biten personeller, ayrılmak istemeleri taktirde 80 bin TL'den fazla tazminat alırlar.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların T.C.  vatandaşı ve erkek olması, en az ilkokul mezunu olması, askerlik hizmetini tamamlamış ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar), En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar), askeri okullardan ve TSK’dan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olması, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, adli Sicil Kaydı olmaması, boy-kilo ölçümü orantılı olması şartları aranır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımına başvurular internet üzerinden alınmaktaıdr. Başvuru yapacak adayların Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Merkezi üzerinden alınmaktadır. İlana başvuru yapacak adayların müracaatlarını 29 Aralık 2017 tarihine kadar aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapması gerekmektedir.

MSB Kara Kuvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru ekranı için TIKLAYIN

Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları ile ilgili net bir tarih yok. Başvuru sonuçları açıklandığında adayların sisteme ekledikleri cep telefonuna kısa mesaj yollanır.

Sonuçlar açıklandığı anda haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE ios uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz
Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kpsscafe.com.tr  | Ankar

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


2018'de Üniversitelere En Az Lise Mezunu 11 Bin Kamu Personel Alımı Yapılacak
2018'de Üniversitelere En Az Lise Mezunu 11 Bin Kamu Personel Alımı Yapılacak
Adalet Bakanlığı 10 bin Memur Alımı En Az Lise Mezunları Arasından Yapılacak
Adalet Bakanlığı 10 bin Memur Alımı En Az Lise Mezunları Arasından Yapılacak
ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı
ADÜ En Az Lise Mezunu Sağlık Personeli Alım İlanı-Başvuru Şartları Açıklandı
Son Dakika: DİB En Az Lise Mezunu 9500 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı
Son Dakika: DİB En Az Lise Mezunu 9500 Memur Alımı Kadro Dağılımı Açıklandı
Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması: En Az Lise Mezunu 110 Bin Kamu Personeli Alınacak
Başbakan'dan Son Dakika Açıklaması: En Az Lise Mezunu 110 Bin Kamu Personeli Alınacak
Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Bu Sertifikalara Sahip Olanlar Avantajlı
Adalet Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Bu Sertifikalara Sahip Olanlar Avantajlı
Anahtar Kelimeler:
Msb Personel AlımıKkk Sözleşmeli Er AlımıSözleşmeli Er Alımı BaşvuruMsb Memur AlımıKkk Personel AlımıSözleşmeli Er Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Emre 2 saat önce

Personel olarak adlandırmayın çünkü hiçbir şekilde personel gibi haklardan yararlanamıyor personel olduğunu sadece her ayın 15 inde fark ediyor başka bi ayrımcılığı yok akşam evine gidemez evli ise evini getirip evde kalamaz lojman hakkı zaten yok iş hiç bitmez vs

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 1 saat önce

Yas sartini esneklik getirip kaldirirsalk bizlerde katilmak istiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatan 1 saat önce

Kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyerek istifa etmiş uzman çavuşlar için geri dönüş hakkı verilmiyor TSK lerinde o kadar açık varmı neden bu açıkların gönderilmesinde biz bırakan uzman çavuslar için geri dönüş hakkı verilmiyor bence bu sorunun çözümü milli savunma bakanlığı nda çözülür

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
MSB 4 Bin Lira Maaşla En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alıyor (80 Bin TL Tazminat)
MSB 4 Bin Lira Maaşla En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alıyor (80 Bin TL Tazminat)
En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Devam Ediyor
En Az Lise Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Devam Ediyor
2017/10 Lise Mezunu Komando Alımı Başvuruları Devam Ediyor
2017/10 Lise Mezunu Komando Alımı Başvuruları Devam Ediyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim