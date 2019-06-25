MSB'den Astsubay Temin Duyurusu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı sistemi üzerinden 2018 yılı muvazzaf astsubay temin duyurusu yayınlandı. 2018 YILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ KAPSAMINDA ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR başlıklı duyurunun detayları...

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanlarını öğrenmek için tıklayınız..

Hava Kuvvetleri komutanlığı kontenjanlarını öğrenmek için tıklayınız..

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