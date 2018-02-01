Milli Savunma Üniversitesi Nerede? Lise Mezunu Subay-Astsubay Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi lise mezunları arasından subay ve astsubay alımı yapacağını geçtiğimiz ay açıklamıştı. MSÜ askeri personel alımı açıklamasının gelmesinin ardından yüz binlerce aday, Milli Savunma Üniversitesinin nerede olduğu ve başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda en az lise mezunu adaylar arasından subay ve astsubay alımı yapılacağı belirtildi. 9 Ocak tarihinde başlayan başvurular ise 15 Şubat tarihine kadar internet ortamında alınacaktır.

Yapılacak subay ve astsubay alımında istenecek puan türleri şu şekilde;

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

Deniz Asb.MYO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

Hava Asb.MYO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

Bando Asb.MYO 2018-MSÜ Puan

Başvuru Süreci

Başvuru

Başvuru yapacak adayların başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden panellerine girerek yapmaları gerekmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Nerede?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi İstanbul'un Beşiktaş İlçesindedir. MSÜ'nin açık adresi ise şu şekilde; Konaklar Mah, Org.İzzettin Aksalur Cad Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü, 34330 Beşiktaş/İstanbul.

Diğer iletişim adresleri ise şu şekilde;

E-Mail: basin_halk@msu.edu.tr

Tel: 0 (212) 398 01 00 (pbx)

Öğrenci İşleri: 0 (212) 398 01 60

Fax: 0 (212) 398 01 41

MSÜ Askeri personel alımı başvuru şartlarının ayrıntıları için TIKLAYIN

MSÜ subay ve astsubay alımı sürecinden, memur alımlarından ve daha fazlasından anında haberdar olmak için;

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