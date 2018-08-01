Milli Savunma Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor!..

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 53. ve 54. Bakım Farbika Müdürlüğü'ne personel alımı yapacağını duyurdu. Erzurum, Erzincan ve Kayseri'de bulunan Bakım Müdürlüklerine işçi olarak 5 kamu personeli alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Bakım Fabrika Müdürlüğü için Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanın detaylarına göre Kayseri Bakım Müdürlüğü'ne 2 Aşçı Yardımcısı ve Erzurum Bakım Müdürlüğüne'de 2 Elektronik Teknisyeni alımı, Erzincan Bakım Fabrika Müdürlüğüne 1 metal kaplamacı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 1 Ağustos 2018 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi iise 10 Ağustos 2018 olarak belirtilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı Bakım Müdürlüğü kamu personel adayları Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilana yine Türkiye İş Kurumu'nun web sitesi üzerinden online veya şahsen başvuru yapılacak. Alımı yapılacak kamu personeli ilanının detayları şöylee açıklanmıştır.

İş ilan numarası 00004574740 Erzurum olarak verilmiştir.

İş ilan numarası 00004578124 Kayseri olarak verilmiştir

Aşçı yardımcısı 2 kişi için ilköğretim mezunu olması aşçılık veya yemeklik konusunda ustalık ve kalfalık belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

2 Elektronik Teknisyeni alımı için; Lise ve dengi okul mezunu olması, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) girmiş olması, MEB Onaylı Elektrik - Elektronikçi Teknolojisi Ustalık belgesine sahip olması, Sabıka kaydının bulunmaması ve mesleğini yapmasına engelinin olmaması gerekmektedir.

1 Metal Kaplamacı için; İlköğretim olması, ustalık veya usta öğreticilik belge sahibi olması gerekmektedir.

Erzincan çalışma adresi ve 00004579567 iş ilan numarası olarak verilmiştir.