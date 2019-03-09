Milli Savunma Bakanlğı (MSB) Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak? İşte Başvuru Şartları...

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan personel temini ile ilgili ilan Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sayfası üzerinden yayınlandı. İşte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuru şartları ve başvuru detayları…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sözleşmeli er temini için ilan yayınladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sözleşmeli personel adayları başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden T.C Kimlik numarası ve e-devlet şifre ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında belirtilen esaslar ve usüller doğrultusunda internet üzerinden gerçekleştirecek. Peki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) sözleşmeli personel alımı başvuru koşulları nelerdir, başvuru için son gün ne zaman? İşte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvurusu için bilinmesi gereken ayrıntılar…

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylar başvuru için Tüm yazılar ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

giriş yapacaktır. 2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

4. Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

6. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT’ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” ve,

b. “FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

7. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

TAM İLAN METNİ VE BAŞVURU KILAVUZU

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) PERSONEL ALIMI AYRINTILARI

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

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