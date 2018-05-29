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Kuvvet Komutanlıklarına Asker Alımı Yapılıyor (Sözleşmeli Er, Astsubay, Subay)

Kuvvet Komutanlıklarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er, astsubay ve subay alımı yapılıyor. KPSS puanı ile ve KPSS'siz yapılan alımın detayları haberimizde.

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Kuvvet Komutanlıklarına Asker Alımı Yapılıyor (Sözleşmeli Er, Astsubay, Subay)

Kuvvet Komutanlıklarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er, astsubay ve subay alımı yapılıyor. KPSS puanı ile ve KPSS'siz yapılan alımın detayları haberimizde.

29 Mayıs 2018 Salı 21:39
Kuvvet Komutanlıklarına Asker Alımı Yapılıyor (Sözleşmeli Er, Astsubay, Subay)

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli er, astsubay ve subay alımı yapılıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda kuvvet komutanlıkları, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından askerlik şartsız sözleşmeli er, astsubay ve subay alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanlarda Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli er alımı yaparken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muvazzaf astsubay alımı yapıyor. Öte yandan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları subay alımı yapıyor.

SUBAY ALIMI

Milli Savunma Üniversitesi bünyesine öğretmen ve mühendis sınıflarında subay alımı yapılacak. MSB resmi sayfası ve DPB üzerinden yayımlanan ilanlarda TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak subay alımına başvuru yapacak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 almış olmaları istendi.

Darklı bölümlerden mezun olan adaylar arasından yapılacak subay alımının detayları için TIKLAYIN

ASTSUBAY ALIMI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az önlisans mezunu adaylar arasından muvazzaf astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Muharip ve Yardımcı sınıflarda istihdam etmek üzere yapılan astsubay alımı için başvurular 31 Mayıs günü sona erecek.

İnternet üzerinden alınan başvurularda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sadece erkek adaylar arasından astsubay alımı yapılacağı bildirildi.

60 KPSS şartı ile yapılan astsubay alımının detayları için TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarafından yayımlanan ilanlarda askerlik şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapılacağı bildirildi.

Askerliğini yapmış ve hala yapamamış adayların başvuru yapabileceği ilan için ilan geçtiğimiz hafta yayımlandı. Yayımlanan ilana başvurular hala devam ediyor.

Başvuru detayları için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.05.2018 21:48
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