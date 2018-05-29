Kuvvet Komutanlıklarına Asker Alımı Yapılıyor (Sözleşmeli Er, Astsubay, Subay)

Kuvvet Komutanlıklarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er, astsubay ve subay alımı yapılıyor. KPSS puanı ile ve KPSS'siz yapılan alımın detayları haberimizde.