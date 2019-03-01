KPSS'siz Astsubay Alımı Yapılıyor! İşte Başvuru Şartları!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2019 yılında Jandarma bünyesine 27 bin 180 askeri personel alımı yapılacağını açıklamasından hemen sonra ilk ilanlar yayınlanmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 3375 Sahil güvenlik Komutanlığına ise 300 sözleşmeli astsubay alınacağı açıklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na alınacak 300 astsubayın 210'u KPSS Şartı olmadan alınacak. İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

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