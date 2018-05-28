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KPSS 60 ile Astsubay Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı en az önlisans mezunu adaylar arasından muvazzaf astsubay alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. İlana başvuru için son günlere girildi. Peki ilana başvuru nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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KPSS 60 ile Astsubay Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı en az önlisans mezunu adaylar arasından muvazzaf astsubay alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. İlana başvuru için son günlere girildi. Peki ilana başvuru nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:31
KPSS 60 ile Astsubay Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı yapıyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere muvazzaf astsubay alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından astsubay olmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve başvuru şeklini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak daha önceki kaleme aldığımız haberimizde bu detayları aktarmıştık. Yoğun soru gelmesi üzerine bu haberimizi yazdık ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muvazzaf astsubay alımı hakkındaki detayları yazdık.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans / KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar (Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır.)
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  • Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak
  • 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

MEZUNİYET ŞARTI

BOY-KİLO

BAŞVURU

İlana başvurular  Haziran'a kadar alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve müracaatını internet üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için tıklayın

Dikkat: Başvuru yapacak adaylarımızın e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra öncelikle yan menüde bulunan  Bilgilerim  kısmına girip Başvuru Sihirbazında bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra  Tercih Yap ekranına girerek tercih yapması gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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