Kara-Deniz ve Hava Kuvvetleri 2018 Subay Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuruda öğretmen ve mühendis sınıflarında istihdam etmek üzere subay alımı yapılacağı bildirildi. Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan subay alımı için başvurular devam ediyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

Herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular), (b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular).

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

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MEZUNİYET ŞARTI

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