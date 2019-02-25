Jandarma'ya Alınacak Astsubay Sayısı Belli Oldu!

Jandarma Genel Komutanlğı ve Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine kadın-erkek adaylar arasından alınacak astsubay sayısı Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından açıklandı.

Yayımlanan duyurulara göre 3375 askeri personel Jandarma Genel Komutanlığına 300 askeri personel de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan 2019 yılında Jandarma'ya alınacak 27 bin 180 kişilik personelin ilk parti alımı başlamış oldu.

2019 yılı içerisinde Jandarma bünyesine farklı branşlardan 23 bin 505 personel alımı daha yapılacak.

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