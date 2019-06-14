Jandarma Uzman Erbaş Sınav Duyurusu!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, sözleşmeli uzman erbaş alımında ek sınav yapılacak. Daha önce duyurulan kontenjan bazında sözleşmeli uzman erbaş adayının değerlendirileceği açıklanmıştı ancak yeni gelişmeye göre komutanlık tarafından tüm adaylara ek sınav şansı tanınacak. Peki 2019 Jandarma Uzman Erbaş alımı ek sınavına kimler katılabilecek, şartları nedir?

Bugün, Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı ile ilgili flaş gelişme oldu. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre 2019 yılı sözleşmeli uzman erbaş alımıyla ilgili ek sınav yapılacağıduyuruldu. Böylelikle tüm adaylar için sözleşmeli uzman erbaşlık şansı tanınmış olacak. İşte Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin tüm detaylı bilgiler...

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 40 bin sözleşmeli uzman erbaşı değerlendirmeye tabii tutacaktı ancak yayımlanan duyuruda yeni detay açıklandı.

Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında tüm adayları ek sınava davet edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yayımlanan resmi açıklamada ise;

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve Sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır. Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

KKK uzman erbaş başvuru şartları neler? KKK başvurusu nasıl yapılır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Kariyerlerini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman erbaş kadrolarında sürdürmek isteyen gençler, başvuru şartları ve detaylarını internet üzerinden sorguluyor. Peki, KKK uzman erbaş başvuru şartları neler? KKK başvurusu nasıl yapılır? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK), kadrosunu güçlendirmek için bünyesinde uzman erbaş istihdam etmeye hazırlanıyor. Uzman onbaşı alımı için en az ilkokul mezunu, uzman erbaş alımı için ise en az ortaokul mezunu kişilerin başvurabileceğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 28 yaşından gün almamış olmanın önem arz ettiğini kılavuzda aktardı. Peki, uzman erbaş alımı için başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor.

Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecek. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecek. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER

Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE AÇIKLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? ​

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

MEZUNİYET DURUMU VE YAŞ KOŞULU

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar)

Öte yandan ilana başvuru yapabilmek için en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak ve boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.) gerekiyor.

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