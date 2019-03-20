Jandarma Uzman Erbaş Başvurusu Yapacaklar Dikkat!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 22000 Uzman Erbaş Alımı yapılacağının duyurulması ile birlikte binlerce genç hem vatan savunmasına yardımcı olmak hem de iş bulmak ümidiyle Jandarma Genel Komutanlığı web sitesine akın etti. İlk başvuran 40000 adayın mülakata çağrılacağı duyurulduğu için sisteme girişlerde ciddi problemler yaşanıyor. Ayrıca başvuru sırasının da önem arz etmesi nedeniyle adaylar öncelikli başvuru yapmak için yarışıyor. Son günü beklemeden başvurunuzu yapınız!

DİLERSENİZ ŞARTLARI TEKRAR HATIRLAYALIM!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaş ve erkek olmak,

04/04/2019 tarihi itibariyle 20 yaından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak,

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Halihazırda askerlik hizmetini ifa eden adaylardan Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen (Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinde mevcut form) Nitelik Belgesi’nden 80 ve üzeri puan almış olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis tarihinin üzerinden 5 yıldan az süre geçmiş olması yani askerlikten en fazla 5 yıl önce terhis olmuş olmak,

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az 3 yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak,

Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi itibariyle 3 yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Boyu 164 cm ile 210 cm arasında olmak, kilosu ise tablo 1 de yer alan boy kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu veya eşofman ile ölçülür)

Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

Devlete karşı işlenen sular ile yüz kızartıcı suçlardan ertelene veya affa uğrasa dahi ceza almış olmak,

Taksirli suçlar nedeniyle 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak,

Adli veya Askeri mahkemelerce 30 günden fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmamak,

Vücut yapısı düzgün, düz taban olmayan, vücudunun daimi açık bölgelerinde dövme bulunmamak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, bölücü ve yıkıcı ideolojileri benimsememiş olmak.

Yayınlanan şartlara ek olarak KPSS’de 50 puan şartı alınacak adayların yarısında aranırken kalan yarısında bu koşul aranmayacak.

En az lise mezunu adayların başvurabilecek ve son başvuru tarihi 4 Nisan 2019.

Son günü beklememeniz faydanıza olacaktır.