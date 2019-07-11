Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99374
ALTIN
259.789
DOLAR
5.6795
STERLIN
7.1195
EURO
6.4030
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Torrent sitelerinden Kore dizi ve filmleri indirenler dikkat
23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: İŞSİZLİK VAADİ BAŞBAKANKEN %5, TEK ADAMKEN %10
KPSS 7225 nitelik kodu, KPSS 6225 nitelik kodu ve 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? KPSS nitelik kodu nedir?

Jandarma Personel Alım İlanı Yayınlandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yeni personeli alım ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Jandarma personel alımı ile detaylar...

Jandarma Personel Alım İlanı Yayınlandı!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yeni personeli alım ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte Jandarma personel alımı ile detaylar...

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:15
Jandarma Personel Alım İlanı Yayınlandı!

1. GENEL BİLGİLER:
a. Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirmesine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci alınacaktır. Bu kapsamda;
(1) J.Gn.K.lığında muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine (30) erkek öğrenci,
(2) SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine (4) erkek öğrenci,
(3) SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna (30) erkek öğrenci temin edilecektir.
b. Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla; İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özel öğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2’nci sınıfına geçiş yapmak isteyen (5) erkek/kadın, 3’üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen (9) erkek/kadın öğrenci alınacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Lise ve dengi okullardan 2019 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya daha önce mezun olmuş olmak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1998 tarihi ve daha sonra doğanlar) Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.
ç. 2’nci ve 3’üncü sınıflara özel öğrenci olarak geçiş yapacakların; 2’nci sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1997 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.), 3’üncü sınıf için 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1996 tarihinden önce doğanlar başvuramazlar.).
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f. www.jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

3. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı
Gülhane Tıp Fakültesi Emrah Mah. Etlik-Keçiören/ANKARA
TEL: (0312) 304 6248 - (0312) 304 6259
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr
(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi: www.sbu.edu.tr

Diğer tetaylar için tıklayınız...

Son Güncelleme: 11.07.2019 08:24
Anahtar Kelimeler:
jandarma personel alım ilanı yayınlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB'den Astsubay Temin Duyurusu!
MSB'den Astsubay Temin Duyurusu!
Jandarma Uzman Erbaş Sınav Duyurusu!
Jandarma Uzman Erbaş Sınav Duyurusu!
Subay ve Astsubay olacaklar dikkat! Taban Puanlar Belli oldu
Subay ve Astsubay olacaklar dikkat! Taban Puanlar Belli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim