Jandarma Özel Harekat (JÖH) Alımında 40 Bin Detayı! Adaylar İçin Önemli Uyarı!

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacının karşılanması kapsamında başvurular 19 Mart 2019 tarihinde başladı ve 4 Nisan 2019 tarihinde sona erecek.

JÖH alımı için başvuru yapacak adaylar başvurular hakkında merak ettikleri diğer detaylara;

"www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr" web adresleri üzerinden erişim sağlayabilecek.

PEKİ JANDARMA ÖZEL HAREKAT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

JÖH alımı için başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" web adresi üzerinden yapılmak zorunda.

Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinde yer alan e-Devlet penceresi aracılığıyla yapabilecekler.

Online haricinde posta yolu ya da şahsen başvuru yapılması dikkate alınmayacak, ayrıca şahsen başvuru dahi alınmayacak.

40 BİN ADAYA ÇAĞRI YAPILACAK

Jandarma Genel Komutanlığı 22 bin JÖH alımı yapacak ancak sınav tarihi ve sınav alanları kapasitesi kapsamında 40 bin adaya çağrı yapılarak mülakatlar düzenlenecek.

KPSS ŞARTLARI

Mülakatlara çağrılacak adayların yüzde 50’si (20.000 kişi) ÖSYM tarafından 2018 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlar arasından çağrılacak.

Adayların yüzde 50’si (20.000) ise ÖSYM tarafından 2018 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ancak (50)’nin altında puan

alanlar ve ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hiç girmeyenlerden çağrılacak.

2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)’nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirmeye alınacak