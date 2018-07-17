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Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alımları! Başvurular ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik sözleşmeli olarak çalışacak 2375 uzman erbaş alımı için ilan yayınladı. Handarma SAhil Güvenlik Uzman erbaş adayları başvuru şartları ve tarihlerini merak ediyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı şartları belli oldu mu? Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Erbaş Başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alımları! Başvurular ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik sözleşmeli olarak çalışacak 2375 uzman erbaş alımı için ilan yayınladı. Handarma SAhil Güvenlik Uzman erbaş adayları başvuru şartları ve tarihlerini merak ediyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı şartları belli oldu mu? Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Erbaş Başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

17 Temmuz 2018 Salı 16:52
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alımları! Başvurular ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı bekleyenlere müjde. JGK  2 bin 375 uzman erbaş alımı için ilan yayınladı. Memur adayları sözleşmeli personel başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyorlar. İşte Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alımı şartları ve tarihi...

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHİ

YAZILI SINAV VE SEÇME SINAVLARI TARİHİ

: 13-30 TEMMUZ 2018

: 27 AĞUSTOS 2018 tarihinden itibaren

DUYURU

BU BAŞVURU İÇİN ÜCRET ALINMAYACAKTIR.

YAZIŞMA ADRESİ

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

PERSONEL TEMİN MERKEZ KOMUTANLIĞI

BEYTEPE/ÇANKAYA/ANKARA

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,

ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak.

i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

m. Sözleşmeli MEBS branşı uzman erbaş için Tablo-4'te ve aşağıda 3'üncü maddede belirtilen özel şartları, bot serdümeni ve dalış amiri branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-5'te ve aşağıda 4'üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak, lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için Tablo-6'da ve aşağıda 5'nci maddede belirtilen özel şartları sağlamak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.07.2018 17:07
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Yorumlar
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Volkan 1 saat önce

Mesleki bu alımlar, normal alımlar ne zaman olacak?

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Celal kara 1 saat önce

Ya kardesim bu mesleki digilmi normal asais ne zman insan bi haber verir bu mesleki alim

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Burak 53 dakika önce

O kadar bekledik alım başladı mesleki alım yapıyorlar asayiş hakkında kesin bir bilgi verilsin artık

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hadi 46 dakika önce

06/11/1988 olurmu

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Metoo Bey 16 dakika önce

Daha 2017/10'ların bi kısmı eğitime gidemedi sesimizi duyun artık bizim de, kaç aydır bekliyoruz :(

2017/10 Eğitim Ataması bekleyenler beğensin.

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Yıldıray 13 dakika önce

Kolumda bi kazadan sebeb faça yarası gibi iki çizik var bu bana engel olur mu

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Hasan 9 dakika önce

Ben Gazi çocuğuyum ortaokul ilkokul mezunuyum köyde yaşıyorum meslek filan yok bende ben bu başvuruyu aylardır bekliyorum Allah aşkına mesleki ne abi normal savaşçı alımı yapın lütfen ben bir GAZİ çocuğu olarak JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ olmak istiyorum benim meslekle işim olmaz ki mesleğimde yok ben savaşçı olmak istiyorum yetkililer duyun sesimi

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Hasan 9 dakika önce

Ben Gazi çocuğuyum ortaokul ilkokul mezunuyum köyde yaşıyorum meslek filan yok bende ben bu başvuruyu aylardır bekliyorum Allah aşkına mesleki ne abi normal savaşçı alımı yapın lütfen ben bir GAZİ çocuğu olarak JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ olmak istiyorum benim meslekle işim olmaz ki mesleğimde yok ben savaşçı olmak istiyorum yetkililer duyun sesimi

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