Jandarma'dan Son Dakika Duyurusu: Pilot Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir son dakika duyurusu yapıldı. Yapılan açıklamada subay alımı başvurusu için son günlere girildiği belirtildi.