Jandarma'dan Son Dakika Duyurusu: Pilot Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Jandarma Genel Komutanlığından bir son dakika açıklaması geldi.
Jandarma Twitter adresinden yapılan son dakika açıklamasında subay alımı başvurusu için son 5 güne girildiğine yer verildi.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:
- Sözleşmeli ve muvazzaf subay branşları için Tablo-2‟de belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (10 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)
- Öğrenimlerini yurtdıĢında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek, emini yapılacak branĢlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu baĢvuru sistemine yüklemek,
- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans programından mezun olmuş veya 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 10 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,
- 2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak,
- 2016 veya 2017 yıllarında ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 50 puan almak,
- Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS ve ALES taban puanlarının en az % 80‟inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 48 ve ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 40 almak),
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
MEZUNİYET ŞARTI, KADIN ERKEK KADRO DAĞILIMI VE PARKUR İÇİN TIKLAYIN
SON BAŞVURU
Jandarma subay alımı başvuruları 8 Nisan günü sona erecek. Başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru için TIKLAYIN
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