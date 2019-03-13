Jandarma Astsubay Alımı Online Başvuruları Son Gün!

Jandarma Genel Komutanlığı JGK 2019 yılı 3.375 astsubay alımı online başvuruları son günü 13 Mart 2019 olarak açıklanmıştır. Başvuru linki ve kılavuzu haberimizde bulabilirsiniz.

JGK tarafından yayınlanan ilan ile 2019 yılı için 27 ile 32 yaş sınırlı 3.375 astsubay alımı online başvuruları 13 Mart 2019 tarihi saat 23:59 itibari ile son gün olarak ilan edilmiştir.alınıyor.

Başvuru adresi ve kılavuzu sayfa sonuna ilave edilmiştir.

Askeri alımlar şartları; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru kılavuzu belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.

Lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular). Ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre ½ müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular). Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. İnternet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2019 Yılı S.G.K.lığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Jandarma 2019 yılı astsubay alımı kılavuzu için tıklayın. Başvuru için tıklayın.

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