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Jandarma 3 Bin 400 Astsubay Alımı Branş ve Cinsiyet Dağılımı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 bin 400 astsubay alımı mezuniyet şartları, başvuru süreci ve diğer detaylar kamu personeli alımı, memur alımı, askeri personel alımı haberlerinin merkezi kpss cafe adresinde.

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Jandarma 3 Bin 400 Astsubay Alımı Branş ve Cinsiyet Dağılımı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 bin 400 astsubay alımı mezuniyet şartları, başvuru süreci ve diğer detaylar kamu personeli alımı, memur alımı, askeri personel alımı haberlerinin merkezi kpss cafe adresinde.

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:31
Jandarma 3 Bin 400 Astsubay Alımı Branş ve Cinsiyet Dağılımı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 bin 400 astsubay alımı için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan aynı anda yayımlanan ilanlarda iki komutanlığa binlerce personel alınacağı belirtilmiş ve başvuru şartları açıklanmıştı. Jandarma'dan yapılan duyuruda, "Jandarma Genel Komutanlığı‟nın astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, (3.360)‟ı sözleşmeli (40)‟ı muvazzaf astsubay olmak üzere toplam (3.400) astsubay temini yapılacaktır. Temine ilişkin branşlar ve cinsiyet durumuna göre kontenjanlar aşağıdaki gididir." ifadeleri yer alırken, kontenjan ve cinsiyet dağılımı da paylaşıldı. 

Ön başvuru süreci 23 Nisan 2018 tarihine kadar www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılacak. Adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten en düşüğe sıralanacak daha sonra 3 Mayıs 2018 tarihine kadar kontenjanın 10 katına kadar adayların listesi www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr adreslerinden ilan edilecek. Seçme sınavı sürecine katılmaya hak kazanan adaylar 50 TL'lik sınav ücretini yatırmak durumundalar.  Seçme sınavına dair detaylı bilgilendirme 15 Mayıs 2018 tarihine kadar yine bahsi geçen internet sitelerinden yapılacak. 17 Eylül 2018 tarihinde kesin kayıt sürecinin başlaması ön görülüyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.04.2018 17:11
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MUSTAFA 11 dakika önce

Normal jandarmaya başvurmak için bile bölüm şartı aranması saçma olmuş basvuramıyoruz

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