Jandarma 22 Bin Komando ve Asayiş Uzman Erbaş Alıyor!

22000 gencin iş bulma hayallerini, vatan müdafaası gibi kutsal bir görevle taçlandıracak olan Uzman Erbaş alımı ilanı detayları haberimizde. Başvurular nereye yapılacak?

Başvuru Şartları neler?

Hangi yaş aralıkları kabul edilecek?

Tümü haberimizde…

Adaylar; 19 Mart-4 Nisan 2019 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı Resmi İnternet sitesinden ön başvurularını yapacaklar.

Adaylarda aranan nitelikler aşağıda yer almaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

Adayların;www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve başvurularını bu bilgiler ışığında yapmaları olası hak kayıplarının önüne geçecektir.