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Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı

Jandarma Genel Komutanlığının 13 Temmuzda erbaş alımı ilanı yayınlayacağı yönündeki iddialar kesinlik kazandı ve Jandarma Genel Komutanlığı Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden Uzman Erbaş Alımı yapacağını duyurdu. İşte 2018/1 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

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Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı

Jandarma Genel Komutanlığının 13 Temmuzda erbaş alımı ilanı yayınlayacağı yönündeki iddialar kesinlik kazandı ve Jandarma Genel Komutanlığı Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden Uzman Erbaş Alımı yapacağını duyurdu. İşte 2018/1 Jandarma Uzman Erbaş Alımı Başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

13 Temmuz 2018 Cuma 10:55
Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinde yer alan başvuru sayfasında, 2018/1 uzman erbaş alımı için ilgili bağlantı açıldı. 13 Temmuz 2018 tarihi saat 11:00 itibariyle başvurular başlıyor. Bu şekilde 2018 yılının ilk alımı, geç de olsa başlamış oldu.

KPSS CAFE olarak akşam saatlerinde yayımladığımız 2018 Yeni Jandarma Uzman Erbaş Alımı Hakkında Son Dakika Gelişmesi isimli haberde, başvuruların bugün başlayabileceği iddialarına yer vermişti. Haberimiz doğrulandı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi’nde Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımları 2018-1 bağlantısı aktif hale geldi. Şu an için henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında da sizleri anında bilgilendireceğiz.

Uzman erbaş yaş şartı ve diğer bazı şartlar da belli oldu. Buna göre 20 yaşından gün almış olan ve 27 yaşını bitirmemiş olan adayların başvuruları alınacak. 1 Ocak 1991 ile 1 Ocak 1999 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Branşlarda aranan özel şartlar ilanın yayımlanmasından sonra şekillenecek.

Kontenjanlar da belirlendi. 2018 uzman erbaş alımı kapsamında 1.997 Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) 333 Lojistik, 15 Bot Serdümen ve 30 Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak.

Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ilköğretim, diğer için en az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışında dengi okul mezunu olmak şartı aranacak. Buna göre en az ilkokul mezunu uzman erbaş alımı yapılmış olacak.

Uzman erbaş başvuru sayfası 30 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar başvurulara açık olacak. Adayların başvuru yapabilmek için aşağıdaki bağlantıya e-devlet şifresi ile girmeleri gerekecek. Başvuru formuna geçiş yapabilmeniz için profilinizde fotoğraf, adres, telefon, boy, kilo, en az 1 adet eğitim bilgilerinin beyan edilmiş olması gerekmektedir. Jandarma uzman çavuş alımı başvuru sayfası için TIKLAYINIZ. Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 13.07.2018 11:16
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