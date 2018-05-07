Harp Okulları ve MYO'lara Subay-Astsubay Alımı Tercihleri İçin Son Günler (2018 MSÜ)

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı tercih süreci için son günlere girildi.

Mart ayında yapılan Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına katılan ve geçerli bir puan alan adayların Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları için tercihlerini 11 Mayıs tarihine kadar yapması gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin resmi sayfasında yayımlanan duyuruda tercihlerin 11 Mayıs tarihine kadar alınacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuru şu şekilde;

"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde icra edilen ‘’2018-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’’ sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilmiştir. Sınava katılan tüm adaylar, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesi www.msb.gov.tr üzerinden yapabileceklerdir. Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

9 BİN 753 SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI YAPILACAK

Harp Okulları ve MYO'larda subay ve astsubay olarak yetiştirilmek üzere toplamda 9 bin 753 öğrenci alımı yapılacak. Bu alımlar için adaylar önce tercihlerini yapacak. Belirlenecek taban puanın üzerinde olan adaylar, ikinci seçim aşamasına çağrılacak. Daha sonra YKS'de alınan puan ile yerleştirmeler yapılacak.

BAŞVURU EKRANI

MSÜ subay-astsubay alımı tercihleri E Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Verilen bağlantıda e Devlet girişi yaparak tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tercih sayfası için TIKLAYIN

TERCİH SONRASI SÜREÇ İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SEÇİM AŞAMALARI ve ASKER ALIMLARI HAKKINDA ANINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

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