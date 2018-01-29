Harp Okulları ve MYO'lar Lise Mezunu Subay-Astsubay Alıyor (MSÜ 2018)

Milli Savunma Üniversitesi başvuru formu Devlet Personel Başkanlığı üzerinden geçtiğimiz haftalarda yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan MSÜ başvuru kılavuzunda en az lise mezunu adaylar arasından subay ve astsubay alımı yapılacağı belirtildi. 9 Ocak tarihinde başlayan başvurular ise 15 Şubat tarihine kadar internet ortamında alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

# Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

# Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (1997 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

# Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2015 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2015 ve öncesi mezun durumda olanlar dahil).

# Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak “2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)”na katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

# ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’na katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

# Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

# Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

# Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan YKS Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak YKS Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği Harp Okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili yerleştirme puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

DİKKAT: Harp Okulları için 2018 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Puan Türleri

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

Deniz Asb.MYO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

Hava Asb.MYO 2018-MSÜ Sayısal Puanı

2018-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2018-MSÜ Sözel Puanı

Bando Asb.MYO 2018-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Başvuru ve Sınav Süreçleri

Başvuru

Subay ve astsubay olmak isteyen adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden panellerine girerek yapabilirler. İnternet üzerinden başvurularını yapan adaylar başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatıran adayların başvuruları tamamlanmış olacak.

Başvuru Ücreti

Adaylar başvuru ücreti olan 80 TL'ye aşağıdaki bankalara 16 Şubat'a kadar yatıracaktır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

MSÜ subay ve astsubay alımı sürecinden, memur alımlarından ve daha fazlasından anında haberdar olmak için;

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