Güncel Askeri Personel Alım İlanları (Subay, Astsubay, Sözleşmeli Er)

Kuvvet Komutanlıklarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından askeri personel alımı yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er, astsubay ve subay alımı yapılacağı bildirildi.

Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı belirtilirken sözleşmeli er kadrosu için askerlik şartı aranıyor.

SUBAY ALIMI

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda öğretmen ve mühendis sınıfında istihdam etmek üzere subay alımı yapılacağı bildirildi. Adaylar başvurularını 31 Mayıs tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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ASTSUBAY ALIMI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda farklı sınıflarda istihdam etmek üzere muvazzaf olarak astsubay alımı yapılacağı bildirildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak astsubay alımında adayların 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olması gerektiğine yer verildi.

Başvuru detayları ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere askerliğini yapmış ya da yapmakta olan adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapacağını duyurdu. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar), adaylar arasından yapılacak sözleşmeli er alımının detayları için TIKLAYIN

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