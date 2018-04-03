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En Az İlkokul Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuru Ekranı ve Alım Yapılan Branşlar 2018

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde isithdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapılıyor.

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En Az İlkokul Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuru Ekranı ve Alım Yapılan Branşlar 2018

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde isithdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapılıyor.

03 Nisan 2018 Salı 18:01
En Az İlkokul Mezunu Uzman Erbaş Alımı Başvuru Ekranı ve Alım Yapılan Branşlar 2018

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda en az lise mezunları arasından uzman çavuş alımı yapılacağı bildirildi.

MSB tarafından yayımlanan ilana başvurular devam ederken ilk grup mülakatları da başladı. İlan ilk yayımladığında başvuru yapanlar, sırayla mülakatlara çağrılmaya başladı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuruları yıl sonuna kadar devam edecektir. Yeterli başvuru olması sonrası adaylar gruplara bölünecek ve bu şekilde mülakatlara çağrılacak. Toplamda yeterli sayının sağlanması halinde ise başvuru ekranı kapatılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  • Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
  • Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
  • Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
  • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,
  • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
  • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3)
  • Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
  • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
  • Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz  yaşını bitirmemiş olmak,
  • Sicil kaydı olmamak,
  • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
  • Boy-kilo orantılı olması,

BOY KİLO

ALIM YAPILAN BRANŞLAR

BAŞVURU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmakı için tıklayın

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Aslı 6 saat önce

Niye bayan alimi yok biz bu ülkenin çocuğu değil miyiz bize de sans verin ki bizlerde olalım

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Yk 6 saat önce

Sartlar esnesın askerlik sartı kalksın

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Mehmet 6 saat önce

Askerlik şartı kalksın

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jndrma 6 saat önce

bu alım kara kuvvetlerinin jandarmanın değil

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Tsk 5 saat önce

Umarım jandarma gibi askerligide kaldırırsanız bu yıl 1991/3 devreydim 1991li ler olarak magduruz.

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Murat bozkurt 5 saat önce

Ya arkadaşlar su yaş olayına bi çözüm bulun lütfen 1988 doğumluyum bende asker olmak istiyorum lütfen şu yaş sinirini kaldirin

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Bığra 6 saat önce

91 92. Gidiyor 89 lularada bir kapı acılsa çok iyi olur

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