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En Az İlkokul Mezunu Askerlik Şartsız Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Detayları

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu. İlana başvurular devam ederken biz de adayların merak ettiği konuları değerlendirdik.

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En Az İlkokul Mezunu Askerlik Şartsız Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Detayları

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurdu. İlana başvurular devam ederken biz de adayların merak ettiği konuları değerlendirdik.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:14
En Az İlkokul Mezunu Askerlik Şartsız Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Detayları

İlkokul mezunu sözleşmeli er alımı.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla geçitğimiz ay yayımlanan ilanda, Deniz ile Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu ve askerliğini yapmamış adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapıldığı bildirildi. 

Mayıs ayında yayımlanan ilana başvurular da yine aynı ay içinde başadı. Başvurular için son günün ise 18 Haziran olduğuna yer verildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru şeklini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak sözleşmeli er alımı başvuru detaylarına haberimizde yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

BOY KİLO

BAŞVURU ŞEKLİ

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresine gidin. 

Başvuru yapmak için tıklayın

Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve e Devlet şifrenizi girin. Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan bilgilerinizi girerek müracaatınızı tamamlayın. Telefondan başvurularda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle bilgisayardan başvurunuzu yapmanız daha iyi olacaktır. 

BAŞVURU SONUÇLARI

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından yaklaşık 1 ay geçtikten sonra açıklanır. Adaylar mülakatlara çağrılır. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kpsscafe mobil uygulamasını indirin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 14:32
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Yorumlar
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Seda 3 saat önce

Nasıl başvuru yapabilirim

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Hamdi 2 saat önce

Nasıl başvuru yapacağız gardaşım

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Hamdi 2 saat önce

Kardeşim bi şey paylaştın ama nasıl başvuru yapacağız bir bilgi vermiyosun, linke tıklıyorum gitmiyor, bir yardımcı ol

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sözleşmeli er başvuru aşaması 1 saat önce

Kardeşim, Kara kuvvetlerinde sözleşmeli olmak istiyorsan Msb personel temin sitesine girersen baka baka bulur yaparsın. Hava ve deniz kuvvetleri başvurusu için E DEVLET üzerinden başvuru kabul ediyorlar. Yani e devlet alacaksın yoksa. Var ise sorun yok. Yine msb personel temin sitesinden seçeceksin başlıklara bak hava ve deniz sözlesmeli er alımı yazıyor ya tıkla başvuru yap seçeneğine git sonra orda yazar zaten e devlet üzerinden giris yap diye e devlet sifresi ile giris yaptıktan sonra, kimlik bilgilerini güncelleyeceksin resmini yükleyeceksin vs vs. Sonra tercih yap diyeceksin tercihini yap ve işlem son bulsun. Çıktı al bak kesin basvuru aday numaran yazar o önemli. Kardesim karma karisik anlattigima bakma kolay yani tek yapman gereken iyi oku ve bilgisayarin basina otur gerisini getirirsin zaten. Hakkinda hayirlisi olsun.

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okan 30 dakika önce

Arkadaşlar ALLAH aşkına saçma sapan sorular sormasanız . yazıyor BASVURU YAPMAK ICIN TIKLAYINIZ dıye e devlet uzerınden adımları takıp edın

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