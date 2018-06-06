En Az İlkokul Mezunu Askerlik Şartsız Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Detayları

İlkokul mezunu sözleşmeli er alımı.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla geçitğimiz ay yayımlanan ilanda, Deniz ile Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu ve askerliğini yapmamış adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapıldığı bildirildi.

Mayıs ayında yayımlanan ilana başvurular da yine aynı ay içinde başadı. Başvurular için son günün ise 18 Haziran olduğuna yer verildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise başvuru şartlarını ve başvuru şeklini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak sözleşmeli er alımı başvuru detaylarına haberimizde yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

BOY KİLO

BAŞVURU ŞEKLİ

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresine gidin.

Başvuru yapmak için tıklayın

Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve e Devlet şifrenizi girin. Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan bilgilerinizi girerek müracaatınızı tamamlayın. Telefondan başvurularda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle bilgisayardan başvurunuzu yapmanız daha iyi olacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları, başvuruların sona ermesinin ardından yaklaşık 1 ay geçtikten sonra açıklanır. Adaylar mülakatlara çağrılır. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kpsscafe mobil uygulamasını indirin.

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