Dikkat! MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Son Günler !

MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Son Günler !

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2017 Yılı sözleşmeli er alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlık ve DPB aracılığı ile yayımlanan sözleşmeli er alımı için başvuruların www.msb.gov.tr üzerinden alınacağı , işlemlerin 29 Aralık'ta sona ereceği belirtilmişti.

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIYOR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar 29 Aralık 2017 tarihine kadar www.msb.gov.tr üzereinden işlemlerini gerçekleştirecek. Adayların ilgili internet sitesinde başvurularını yaptıktan sonra çıktılarını da almaları gerekiyor. Peki Kimler Başvuru Yapabilir? MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı için başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olması, askerlik hizmetini yapmış ya da yapıyor olması 25 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL ŞARTLAR

Başvuru şartlarının tamamı aşağıdaki gibi :

Başvuru sürecine dair tüm detayları msb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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