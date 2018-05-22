Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nca Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına 2018 yılı sözleşmeli er alımına dair bilgilendirme duyurusu yayımlandı. Söz konusu alıma dair başvuru kılavuzuna erişim için TIKLAYIN.

25 yaşını bitirmemiş, askerlik hizmetini yapmamış, ya da tamamlamış , daha önce askeri okullardan ya da TSK'dan herhangi bir sebeple atılmamış, TSK'da daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, ya da uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş kişiler e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.

Başvuru Şartları Aşağıdaki Gibi olacak:

Dikkat ;

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri dolduracaktır.

3. Daha sonra yukarıda yer alan başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerini kontrol edecek ve ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

4. Adaylar Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığını birlikte tercih edecektir ancak Tercihlerim kısmından tercih sırasını değiştirebilecektir.

5. Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.

6. Sınavlarda başarılı olan adaylar belirttikleri tercih sırası (ilave yetenek sahibi adayların tercih sırası dikkate alınmayabilecektir), sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması ve kontenjana göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.

7. Terhis Belgesinin aslını veya Terhis Belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

8. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

9. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir? ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

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KPSSCAFE - ANKARA