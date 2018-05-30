Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Deniz Kuvvetleri Astsubay Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 31 Mayıs 2018

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı en az önlisans mezunu adaylar arasından 60 KPSS puanı ile astsubay alımı yapacağını Mayıs ayı başında duyurmuştu. Yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi.

banner396

Deniz Kuvvetleri Astsubay Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 31 Mayıs 2018

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı en az önlisans mezunu adaylar arasından 60 KPSS puanı ile astsubay alımı yapacağını Mayıs ayı başında duyurmuştu. Yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 23:01
Deniz Kuvvetleri Astsubay Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 31 Mayıs 2018

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı başvurusu 31 Mayıs günü sona eriyor.

Mayıs ayı başında Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı en az önlisans mezunu adaylar arasından astsubay alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular için son gün ise 31 Mayıs Perşembe günü olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların 23,59'a kadar başvurusunu internet üzerinden yapması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • “KPSSP93 Ön Lisans / KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar (Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır.)
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  • Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,
  • Kamusal haklardan mahrum olmamak,
  • Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak
  • 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresine gidin ve bilgilerinizi girerek başvurunuzu yapın.  Başvuru yapacak adaylarımızın e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra öncelikle yan menüde bulunan  Bilgilerim  kısmına girip Başvuru Sihirbazında bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra  Tercih Yap ekranına girerek tercih yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için tıklayın

ASKER, POLİS PERSONEL ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Astsubay AlımıDeniz Kuvvetleri KomutanlığıAstsubay Alımı 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 Subay Alımı Başvuru İçin Son Saatler !
2018 Subay Alımı Başvuru İçin Son Saatler !
Kuvvet Komutanlıklarına Asker Alımı Yapılıyor (Sözleşmeli Er, Astsubay, Subay)
Kuvvet Komutanlıklarına Asker Alımı Yapılıyor (Sözleşmeli Er, Astsubay, Subay)
KPSS 60 ile Astsubay Alımı Başvurusu Sona Eriyor
KPSS 60 ile Astsubay Alımı Başvurusu Sona Eriyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim