Deniz Kuvvetleri 2018 Yılı Astsubay Alımı İlanı Yayımlandı-KPSS 60 ile

Son dakika açıklaması Deniz Kuvvetleri Komutanlığından geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı ve çeşitli sınıflarda istihdam etmek üzere astsubay alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda başvurular 31 Mayıs gününe kadar alınacak. Başvuru şartları ve mezuniyet ile diğer şartlar şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız yaşamamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,

bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olmak

Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans / KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar (Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır.)

MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı başvuruları başladı.Başvuru Ekranına gitmek için tıklayın

Başvuru kılavuzuna gitmek için tıklayın

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