Başvurusu Devam Eden Askeri Personel Alımları (Nisan 2018 KPSS'li ve KPSS'siz)

TSK'ya en az ilkokul mezunu adaylar arasından çok sayıda askeri personel alımı yapılıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında ilan yayımlayan Kuvvet Komutanlıkları, kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından askeri personel alımı yapıyor.

DPB'de yayımlanan ve başvurusu devam eden askeri personel alımları şu şekilde;

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda 9'u kadın olmak üzere toplamda 160 sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı bildirildi. "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacaktır." ibaresi ile yayımlanan ilanda alınacak personellerin farklı sınıflarda astsubay olarak istihdam edileceğine yer verildi. Başvuru şartları ve diğer detaylar için TIKLAYIN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli ve muvazzaf olarak 3400 adet astsubay alımı yapılıyor. En az önlisans mezunu adaylar arasından yapılan astsubay alımında adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 60 puan almış olması şartı aranmakıtadır.

Alım yapılan kadrolar ve kadın-erkek dağılımı şu şekilde açıklandı:

23 Nisan'a kadar başvuruları internet üzerinden alınan astsubay alımının tüm detayları için TIKLAYIN. Önlisans mezuniyet şartı için TIKLAYIN. Lisans mezuniyet şartı için TIKLAYIN

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIYOR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli er alımı yapılıyor. DPB üzerinden yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan sözleşmeli er alımında adayların askerliklerini yapmış olması şartı aranmaktadır. Başvuru detayları ve başvuru ekranı için TIKLAYIN

UZMAN ERBAŞ ALIMLARI

DPB'de uzman erbaş alımı için duyuru mevcut. Ancak MSB'den önceki gün yapılan açıklamada uzman erbaş alımı başvuru ekranının kapatıldığı belirtildi. Şu anda devam eden uzman erbaş alımı yok.

YENİ ASKER ALIMLARI, UZMAN ERBAŞ VE SUBAY ALIM İLANLARI YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

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