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Başvurusu Devam Eden Askeri Personel Alımları-Mayıs 2018

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Harp Okulları ve MYO'lar askeri personel alımı yapıyor. Asker olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği ilanlar askeri personel alım ilanları. Biz de haberimizde başvurusu devam eden askeri personel alımlarını değerlendirdik.

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Başvurusu Devam Eden Askeri Personel Alımları-Mayıs 2018

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Harp Okulları ve MYO'lar askeri personel alımı yapıyor. Asker olmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği ilanlar askeri personel alım ilanları. Biz de haberimizde başvurusu devam eden askeri personel alımlarını değerlendirdik.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:02
Başvurusu Devam Eden Askeri Personel Alımları-Mayıs 2018

Devlet Personel Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfaları aracılığıyla ilan yayımlayan kuvvet komutanlıkları, askeri personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kuvvet Komutanlıklarında istihdam etmek üzere askeri personel alımları yapılıyor. Askeri personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, hangi ilanlar için başvuruların devam ettiğini, askeri alımlara başvuruların nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Biz de yazdığımız bu haberimizde başvurusu devam eden askeri personel alımlarına yer verdik.

Yayımlanan ilanlarda Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli er, astsubay, ve subay alımı yapıldığı bildirildi. 

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Yayımlanan ilk ilanda Milli savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapıyor. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yapmış ya da müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar) başvuru yapabilecektir. 

Sözleşmeli er alımı başvuru detaylarına gitmek için TIKLAYIN

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIM İLANI YAYIMLANI

Önceki akşam DPB'de yayımlanan duyuruda en az önlisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile astsubay alımı yapılacağı bildirildi. 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olan adaylar arasından yapılacak astsubay alımında adayların KPSS'den en az 60 almış olmaları gerektiğine yer verildi.

31 Mayıs'a kadar yapılacak astsubay alımı başvurularının detaylarına gitmek için TIKLAYIN

MSÜ SUBAY-ASTSUBAY ALIMI

Milli Savunma Üniversitesi bünyesine lise mezunu adaylar arasından subay astsubay alımı için tercihler alınıyor. MSÜ giriş sınavına giren ve belirli bir puan alan adayların başvuru yapabileceği subay astsubay alımında tercih süreci 18 Mayıs'a kadar uzatıldı. 10 bine yakın subay ve astsubay alımı için terih detaylarına gitmek için TIKLAYIN


 

UZMAN ERBAŞ ALIMI OLACAK MI?

KKK uzman erbaş ve onbaşı alımı başvuru ekranı kapatıldı. Başvuruların tekrar alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor. Ancak yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığının uzman erbaş alımı için ilana çıkması bekleniyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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