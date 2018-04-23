Başvurusu Devam Eden Asker Alımları (Güncel Personel Alımları 2018)

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere askeri personel alımları yapılıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil güvenlik Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı en az ilkokul mezunu adaylar arasından askeri personel alımları yapıyor.

Asker olmak isteyen binlerce kişi, bize mesaj ataraık başvurusu devam eden askeri personel alım ilanlarının hangileri olduğu sorusunu soruyor. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak başvurusu devam eden askeri personel alım ilanlarını tek başlık altında derledik.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az önlisans mezunu adaylar arasından astsubay alımı yapılacağı açıklandı. 3400 astsubay alımı yapılacağı açıklanırken başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 almış olması şartı aranmaktadır. 3360'ı sözleşmeli, 40'ı muvazzaf olmak üzere toplamda 3400 uzman erbaş alımı yapılıyor.

Alım yapılacak sınıflar ve kadın-erkek kadro dağılımı şu şekilde;

Başvuruları 24 Nisan'da sona eren astsubay alımının detayları için TIKLAYIN

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önlisans mezunu adaylar arasından farklı sınıflara astsubay alımı yapılacağını duyurdu. Güverte, Makine, İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri ve İdari sınıflarına yapılacak astsubay alımında bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranırken bazı sınıflar için de KPSS şartı aranmıyor.

Alım yapılan sayının sınıgflara dağılımı, mezuniyet ve KPSS şartı şu şekilde;

Başvuruları 24 Nisan'da bitecek alımın detayları için TIKLAYIN

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapı8lacağı duyuruldu. Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er kadrosuna askeri personel alımı yapıldığı bildirildi. Başvuru ekranı ve şartları için TIKLAYIN

UZMAN ERBAŞ ALIMI HAKKINDA

KKK uzman onbaşı ve erbaş alımları için başvuru ekranı kapatıldı. Bugüne kadar başvuru yapan adayların önümüzdeki haftalarda mülakata çağrılması bekleniyor. Ancak başvuru ekranının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Uzman erbaş alımı başvuruları şu anda yok.

52 BİN PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLANACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada bekçi kadrosuna 17 bin, asayiş uzman erbaş kadrosuna 25 bin ve polis kadrosuna da 10 bin alım yapacaklarını duyurdu. Detaylar için TIKLAYIN

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