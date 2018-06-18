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Askerlik Şartsız ve İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvurusu İçin Son Saatler !

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı bildirilmişti. İlana başvurular bugün sona eriyor.

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Askerlik Şartsız ve İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvurusu İçin Son Saatler !

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı bildirilmişti. İlana başvurular bugün sona eriyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:40
Askerlik Şartsız ve İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvurusu İçin Son Saatler !

Askerlik şartsız ve en az ilkokul mezunu sözleşmeli er alımı başvuruları için son saatler !

Devlet Personel Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası aracılığıyla geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu adaylar arasından sözleşmeli er alımı yapılacağına yer verildi. İlana başvurular bugün sona eriyor. 

Askerliğini yapan ve yapmayan adaylar arasından yapılan sözleşmeli er alımı için başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatlarını bugün yapması gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantı adresini ziyaret edin.

Başvuru ekranına gitmek ve başvurunuzu yapmak için tıklayın

Açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve e Devlet şifrenizi belirtilen kutucuklara doğru şekilde girin. E Devlet şifreniz yoksa, PTT şubesine gidin ve  E Devlet şifrenizi alın. Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan bilgilerinizi girerek müracaatınızı tamamlayın. Telefondan başvurularda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle bilgisayardan başvurunuzu yapmanız daha iyi olacaktır. 

BOY KİLO

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları için kesin bir tarih henüz yok. Ancak sonuçların Temmuz ayı içinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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harun 3 saat önce

Sözleşmeli er uzman onbaş ilanı ne zaman lütfen yardım edermisiniz bana

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