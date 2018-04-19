Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

60 KPSS ile ve KPSS'siz Kadın-Erkek Astsubay Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 puan şartı ile ve KPSS şartı olmadan farklı branşlara kadın-erkek astsubay alımı yapıyor. İlana başvurular devam ediyor.

banner396

60 KPSS ile ve KPSS'siz Kadın-Erkek Astsubay Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 puan şartı ile ve KPSS şartı olmadan farklı branşlara kadın-erkek astsubay alımı yapıyor. İlana başvurular devam ediyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:03
60 KPSS ile ve KPSS'siz Kadın-Erkek Astsubay Alımı

Sahil güvenlik Komutanlığı Nisan ayı başında yayımladığı ilanında farklı sınıflarda istihdam etmek üzere astsubay alımı yapacağınıduyurdu.

Yayımlanan ilanda sahil Güvenlik, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 160 adet astsubay alımı yapacağını duyurdu. Güverte, Makine, İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri ve İdari sınıflarında istihdam etmek üzere yaplan astsubay alımında bazı sınıflar için KPSS şartı aranmazken bazı sınıflara da KPSS 60 şartı ile astsubay alımı yapılıyor.

KADIN-ERKEK KADRO DAĞILIMI, KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki şartların yanı sıra Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olması (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması ve sicil kaydı olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU

Sahil güvenlik Komutanlığı 160 astsubay alımı başvuruları internet üzerinden 23 Nisan'a kadar alınacak. Adaylar başvuruları 23 Nisan 23.59'a kadar yapacaklar. Başvuru ekranı için TIKLAYIN

SONUÇLAR NE ZAMAN  AÇIKLANACAK?

Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri : 03-10 Mayıs 2018
Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 21 Mayıs-13 Haziran 2018
Sınav Sonuçları Ġlan Edilmesi : Bilahare ilan edilecek.

YENİ ASKERİ PERSONEL ALIM İLANLARINDAN, MEMUR ALIMLARINDAN, ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARINDAN VE DAHA FAZLASINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım  için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Astsubay AlımıKPSSKpsssiz Memur AlımıKpsssiz Astsubay AlımıSahil Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başvurusu Devam Eden Askeri Personel Alımları (Nisan 2018 KPSS'li ve KPSS'siz)
Başvurusu Devam Eden Askeri Personel Alımları (Nisan 2018 KPSS'li ve KPSS'siz)
Jandarma 3 Bin 400 Astsubay Alımı Branş ve Cinsiyet Dağılımı
Jandarma 3 Bin 400 Astsubay Alımı Branş ve Cinsiyet Dağılımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alımı için Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?
Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alımı için Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim