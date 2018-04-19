60 KPSS ile ve KPSS'siz Kadın-Erkek Astsubay Alımı

Sahil güvenlik Komutanlığı Nisan ayı başında yayımladığı ilanında farklı sınıflarda istihdam etmek üzere astsubay alımı yapacağınıduyurdu.

Yayımlanan ilanda sahil Güvenlik, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 160 adet astsubay alımı yapacağını duyurdu. Güverte, Makine, İkmal, Uçak Bakım, Bilgi Teknolojileri ve İdari sınıflarında istihdam etmek üzere yaplan astsubay alımında bazı sınıflar için KPSS şartı aranmazken bazı sınıflara da KPSS 60 şartı ile astsubay alımı yapılıyor.

KADIN-ERKEK KADRO DAĞILIMI, KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki şartların yanı sıra Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olması (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması ve sicil kaydı olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU

Sahil güvenlik Komutanlığı 160 astsubay alımı başvuruları internet üzerinden 23 Nisan'a kadar alınacak. Adaylar başvuruları 23 Nisan 23.59'a kadar yapacaklar. Başvuru ekranı için TIKLAYIN

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav Ücreti Yatırma Tarihleri : 03-10 Mayıs 2018

Sınav Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 21 Mayıs-13 Haziran 2018

Sınav Sonuçları Ġlan Edilmesi : Bilahare ilan edilecek.

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