572 Askeri Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 8 Nisan 2018

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf/sözleşmeli 572 subay alımı yapıyor.

Jandarma ile Sahil güvenlik tarafından yayımlanan ilanda subay alımı yapılacağı bildirilirken başvuruların ilk ilanda 1 Nisan günü sona ereceği belirtildi. Ancak yeterli başvuru olmadığı için geçtiğimiz hafta bir açıklama yapıldı ve başvurular 8 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Başvuru son tarihi yaklaşıyor. Başvuru yapamayan adayların müracaatlarını 8 Nisan gününe kadar yapması gerekmektedir.

JANDARMA SUBAY ALIMI

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda 430‟u sözleşmeli ve 70‟i muvazzaf (60‟ı pilot, 10‟u tabip) olmak üzere toplamda 500 subay alımı yapılacağı bildirildi.

KADIN ERKEK KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların ekte belirtilen bölümlerden mezun olması, ya da 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olması, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans programından mezun olmuş veya 10 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 10 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olması, 2016 veya 2017 yıllarında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alması ve 2016 veya 2017 yıllarında ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 50 puan alması gerekmektedir.

MEZUNİYET ŞARTI, KADIN ERKEK KADRO DAĞILIMI VE PARKUR İÇİN TIKLAYIN

SAHİL GÜVENLİK 72 SUBAY ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapacağını duyurdu. Güverte, Makine, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İkmal ve Pilot sınıflarında istihdam edilecek subayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU

Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvuruları başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

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