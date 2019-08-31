2019 yılı uzman erbaş ve uzman çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? K.K.K Uzman Erbaş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) 2019 yılı için uzman erbaş ve uzman çavuş alımı yapılmaktadır. MSB’nin yayınladığı kılavuzda, kimlerin uzman erbaş ve uzman çavuş alımı için başvurabileceği, kimlerin başvuruda bulunamayacağı, başvuru şekli ve diğer detaylar yer almaktadır. İşte ayrıntılar…

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2019 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMI

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır.

5. Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

6. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracaat edebilecektir. Bedelli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

GENEL HUSUSLAR:

a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

b. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı kararları doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir, bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri yapılacak bu değişikliği önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

c. Başvurular ve alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. (K.K.K.lığında halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve kriterleri uyan adaylar müracaatlarını K.K.K.lığına yapacaklardır. İnternet üzerinden müracaatları kabul edilmeyecektir.) Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır. ç. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezlerinde icra edilecektir.

d. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna resmi internet sayfasından duyurulur. Bu nedenle adayların Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ:

Uzman Erbaş;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir. Askerlik hizmetine devam ederken uzman erbaş adaylık sınavına katılanlar ve başarılı olanların askerlik hizmetine ilişkin hususlar;

a. “Muvazzaflık hizmetini yaptığı ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için müracaat eden ve yapılan sınavlarda başarılı olarak işlemleri olumlu sonuçlananlar kalan askerlik hizmet süresine bakılmaksızın açılacak ilk eğitime tefrik (yerleştirme) edilirler. Sözleşme yapılarak eğitime başlatılanların, sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamının, yükümlülük süresinin hesabından mahsup edileceği,

b. Kalan askerlik yükümlülükleri ise, sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren silahaltında ay olarak hizmette geçirdikleri sürelerinin üçte biri 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunundaki diğer şartları sağlaması durumunda yükümlülük hizmetinden sayılacağı” 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununu ile düzenlenmiştir.

c. Uzman Erbaş Olma Süreci;

(1) Başvuru, yazılı sınav, evrak kontrol, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşur.

(2) Seçim aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporları olumlu olan adayların dosyaları sınıf eğitimlerine yönelik planlama yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilerek, atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden önce adayın yazışma adresine gönderilecektir.

(3) Sınavlarda başarılı olan ve adresine tebligat gönderilen adaylar yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz.

(4) Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihtir. İlk sözleşme süresi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz. Uzman erbaşlar sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren maaş almaya hak kazanırlar ve özlük hakları işlemleri başlatılmış olur.

ç. Özlük Hakları;

Uzman erbaşların özlük hakları, “3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde” düzenlenmiş olup, adaylar ilgili kanun ve yönetmelikten gerekli bilgileri edinebilirler.

UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12’nci md. “f” fıkrası gereğince, “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar.”

3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir:

Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar;

(1) Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando branşına,

(2) Uzman Çavuş olarak ise TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır.

Başvuru Koşulları:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

(a) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

(3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3)

(6) Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

(7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

(9) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

(10) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(11) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(12) Ayrıca;

(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

(13) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

(14) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

(15) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

(16) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak,

(17) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen kamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak),

(18) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

(19) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

(20) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli erlerden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.

(b) Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

(c) Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır:

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. K.K.K.lığında Sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan adaylar müracaatlarını K.K.K.lığına yapacaklardır. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları TC Kimlik numaraları ile kayıt altına alınacaktır.

(3) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

(5) Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar ile sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan adayın seçim aşamalarına çağrılması durumunda;

(a) Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenecek örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecektir. (b) Adayların nüfüs cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınava katılmaları gerekmektedir.

(c) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY52-13 TSK Er ve Erbaş Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

(ç) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

(d) Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyurulacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacak,

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanacaktır?

(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

(2) Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınav Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Sınav aşamaları aşağıda belirtilmiş olup, sınavlara başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar katılacak olup seçim aşamaları;

(1) Yazılı sınav,

(2) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

(3) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının TABLO-2’ye göre kontrolü),

(4) Fiziki yeterlilik testi (TABLO-4),

(5) Mülakat,

(6) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1) Başvurusu kabul edilen adaylar MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) veya kendilerine tebliğ edilecek sınav merkezlerinde, sınavlara katılacaklardır. Sınav merkezinde değişiklik olması durumunda adaylar bilgilendirilecektir. Sınav tarih ve çağrıları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyuru yapılacaktır.

(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY metrosuna binerek son durak olan Dikimevi’ne (20 dakika), oradan yaya olarak MSB Per.Tem.Daire Bşkanlığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile TC numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Örneği TABLO-6’dadır.

(2) Sınav Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

(3) Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olan öğrenim durum belgesi),

(4) Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti,

(5) Askerlik hizmeti sona eren adaylar için birliklerinden aldıkları terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden alacakları terhis belgesinin onaylı sureti, (Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar sözleşme belgelerini de yanlarında getireceklerdir)

(6) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri, (Halen silah altında olan erbaş/erlerin kimlik ve ehliyetlerinin asılları birliklerince adaylara verilecektir.)

(7) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,

(8) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili Birlik Komutanı veya Kurum Amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. Birlikler tarafından nitelik belgeleri geçer not almayan, uygun görülmeyen adaylar sınava kesinlikle gönderilmeyecektir. (Örneği TABLO-3’tedir)

(9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için). Dikimevi Metro İstasyonu AŞTİ’den ANKARAY ile Dikimevi’ne gelinebilir.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.