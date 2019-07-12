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2019 Uzman Çavuş Alım İlanı Yayınlandı! İşte Başvuru Şartları!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan ilan ile uzman çavuş alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

2019 Uzman Çavuş Alım İlanı Yayınlandı! İşte Başvuru Şartları!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan ilan ile uzman çavuş alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

12 Temmuz 2019 Cuma 21:00
2019 Uzman Çavuş Alım İlanı Yayınlandı! İşte Başvuru Şartları!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan ilan ile uzman çavuş alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 Yılı Uzman Çavuş Alım İlanı

DİKKAT:

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlica girmelidir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; en az lise mezunlarından Uzman Çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

6. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

8. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız..

Başvuru yapmak için tıklayınız..

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Son Güncelleme: 12.07.2019 21:22
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2019 uzman çavuş alım ilanı yayınlandı işte başvuru şartları
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