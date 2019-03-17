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2019 JÖH Alımı ! İşte Genel Şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı 22 bin uzman erbaş alımına ilişkin ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 22 bin kadronun arasında JÖH kadrosu da yer almaktadır. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? İşte genel şartlar...

2019 JÖH Alımı ! İşte Genel Şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı 22 bin uzman erbaş alımına ilişkin ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 22 bin kadronun arasında JÖH kadrosu da yer almaktadır. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? İşte genel şartlar...

17 Mart 2019 Pazar 18:23
2019 JÖH Alımı ! İşte Genel Şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 22 bin uzman erbaş alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında JÖH kadrosuna da uzman erbaş alımı yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımına ilişkin başvurular 19 Mart 2019 tarihinde başlayacak ve 4 Nisan'a kadar devam edecektir. 

Söz konusu ilana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" web adresi aracılığı ile gerçekleştireceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra uzman erbaş alımı için başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak

ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ç. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu"nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 17.03.2019 18:38
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