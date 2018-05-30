2018 Subay Alımı Başvuru İçin Son Saatler !

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına subay alımı yapılıyor Son başvuru 31 Mayıs.

Geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde öğretmen ve mühendis sınıfında istihdam etmek üzere subay alımı yapılacağı bildirildi.

İlanın yayımlanmasının ardından binlerce kişi, MSÜ bünyesinde öğretmen ve mühendis sınıflarında subay olabilmek için başvuru yaptı. Başvurular için son saatlere girilirken başvuru yapamayan adaylar başvuru şartlarını ve başvurularını nereye yapacaklarını araştırmaya başladı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Kamusal haklardan mahrum olmamak,

Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

Herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular), (b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular).

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki bağlantı adresinden alınmaktadır.

Başvuru yapmak için tıklayın

Mezuniyet şartı için Tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA