2018 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı başvuru sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda sözleşmeli er temini işlemlerinin 28 Mayıs ile 1 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacağı, adayların başvuru sonuçlarına https://pertemin.msb.gov.tr/02Sonuc/sozer2018cagri/Sonuc.aspx adresinden erişebileceği bildirildi. Ayrıca ilgili duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ?2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini? 28 Mayıs - 01 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların, yanlarında spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Hafta sonları sınav yapılmayacaktır.

4. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında getireceklerdir.

5. Askerlik hizmetini yapmamış adaylar seçim aşaması faaliyetlerine gelirken son 1(bir) ay içerisinde alınmış ?Askerlik Durum Belgesi? getireceklerdir.(Askerlik Durum Belgesi E-Devlet üzerinden alınabilecektir.)

6. Askerlik hizmetini bitiren adaylar; Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

7. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ?adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor? alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir

8. Adayların belgelerinin hem aslını hem de fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

10. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

12. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.