2 Bin 375 Jandarma Uzman Erbaş Alımı İçin Son Gün 30 Temmuz!..

Milli SAvunma Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayımladığı personel temin ilanına başvurlar için son üç güne girildi. Jandarma Uzman Erbaş olmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Başvurlar 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü sona eriyor.

Jandarrma Genel Komutanlığı tarafından 13 Temmuz 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı personel temin sayfasında ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanda 2 bin 375 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu.

En az lise mezunu olanların dışında ön lisans ve lisans mezunu olanlarda sözleşmeli uzman erbaş ilanına başvuru yapabilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Temin Sayfası üzerinden e-devlet şifresi ile alınan başvuru sahipleri, uzman erbaş alım ilanındaki şartlara ve niteliklere sahip olmaları durumunda sınava çağıralacaklardır. Sınava çağırılan adayların asıl başvuruları da sınava çağrıldıkları yerde alınacaktır.

Jandarma Uzman Erbaş alımına başvuruda bulunabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerlik hizmetini tamamlamış veya hali hazırda yapıyor olmak şartı aranmaktadır.

UZMAN ERBAŞ ALIMINDA YAŞ, KİLO VE BOY ŞARTI NEDİR?

Sadece erkek adayların başvuru yapabileceği uzman erbaş alımında yaş şartı olarak 27, askerlik görevini yapmakta olanlar için 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Jandarma Uzman Erbaş alım ilanına başvuracak adayların en az 164 santimetre, en fazla 210 santimetre boyunda olmaları gerekiyor.

2 Bin 375 Jandarma Uzman Erbaş alımı için daha detaylı bilgilere daha önce yaptığımız Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli 2 bin 375 uzman erbaş alımları! Başvurular ne zaman? isimli haberimizi okuyabilirsiniz.

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