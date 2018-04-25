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Son Dakika: AÖF Vize Sınav Sonuçları Açıklandı (AÜ Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı)

Son dakika haberi: Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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Son Dakika: AÖF Vize Sınav Sonuçları Açıklandı (AÜ Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı)

Son dakika haberi: Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında AÖF sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:56
Son Dakika: AÖF Vize Sınav Sonuçları Açıklandı (AÜ Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı)

Son dakika açıkalması Anadolu Üniversitesinden geldi.

Anadolu Üniversitesinden yapılan son dakika açıklamasında vize sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. 

Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

AÖF sınav sonucunuzu öğrenmek için TIKLAYIN

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Son Güncelleme: 25.04.2018 17:03
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Anadolu üniversitesiAöf Vize SonuçlarıAÖF SonuçlarıSon Dakika
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