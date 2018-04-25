Son Dakika: AÖF Vize Sınav Sonuçları Açıklandı (AÜ Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı)

Son dakika açıkalması Anadolu Üniversitesinden geldi.
Anadolu Üniversitesinden yapılan son dakika açıklamasında vize sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.
Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.
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