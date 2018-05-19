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KDK'dan AÖF Öğrencisi İçin Önemli Karar !

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından önemli bir karar verildi. 4 sınavı geçersiz sayılan, ancak sınav görevlilerinin tutanak tutmadığı öğrenciye iyi haber geldi.

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KDK'dan AÖF Öğrencisi İçin Önemli Karar !

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından önemli bir karar verildi. 4 sınavı geçersiz sayılan, ancak sınav görevlilerinin tutanak tutmadığı öğrenciye iyi haber geldi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:36
KDK'dan AÖF Öğrencisi İçin Önemli Karar !

Kamu Denetçiliği Kurumundan AÖF öğrencileri için yeni karar.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan Açıköğretim Fakültesinde okuyan başvurucu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Programları güz dönemi 1. ara sınavlarına girdiğini, ancak sınav sonuçları açıklandığında 26 Kasım tarihinde girmiş olduğu 4 adet dersin sınav sonuçlarının kural ihlalinin olması nedeniyle geçersiz sayıldığının sınav sonuç ekranına yansıtıldığını, ancak sınavın geçersiz sayılmasını gerektirecek herhangi bir tutum ve davranış sergilemediğini belirterek sınavlarının geçerli sayılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan bu başvuruyu detaylı bir şekilde incelemeye alan kurum, başvuranın girmiş olduğu sınavda; salon görevlilerince başvuranın sınav kurallarını ihlal ettiğine yönelik herhangi bir tutanak tutulmadığını, dolayısıyla başvuranın sınav başlangıcından sonuna kadar kuralları aksatmadığını, aksine sınavın gerçekleştirildiği tarihten çok sonra tutulan sınav tutanağı formuyla ve yüzeysel bir değerlendirmeyle öğrencinin sınavının iptal edildiğini aynı konu hakkında ilgili Komisyonca sınav görevlilerinin uyarılmasına yönelik uyarı notunun düşüldüğünü tespit etti.

GEÇERLİ SAYILDI

KDK, yapılan incelemeden sonra Anadolu Üniversitesi yetkilileri ile görüşmeler yaptı ve başvuranın sınavının geçersiz sayılmasına yönelik yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek, öğrenciye ait sınav evrakının yeniden incelenmesi ve idarece yeni bir işlem tesis edilmesini istedi.

KDK'nın ilgili idare ile yaptığı görüşmeler sonucunda başvurucunun mağduriyeti giderilerek iptal edilen sınavları geçerli sayıldı. Kamu Denetçiliği Kurumunun tespitlerinin ardından Anadolu Üniversitesi yetkilileri, öğrencinin girmiş olduğu sınavlarla ilgili sehven gerçekleştirilen hatalı işlemi yine başvurucuya ait sınav soru kitapçıklarını yeniden değerlendirmeye alarak başvuranın yeni notlarını sonuç açıklama sistemine yükleyerek başvuranın mağduriyetini giderdi.

Sorunu çözüme kavuşan başvurucu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.

AÖF Öğrencilerine Bilgilendirme: siz de daha önce böyle bir sorun ile karşılaştıysanız yapmanız gereken tek şey KDK'ya başvuru yapmak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaKDKHaberAÖF
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