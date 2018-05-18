KDK'dan AÖF 4 Yanlış 1 Doğru Uygulaması Hakkında Karar

Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin büyük tepkisine neden olan 4 yanlış 1 doğru uygulaması hakkında yeni gelişme !!
Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı son dakika açıklamasında AÖF sınavlarında uygulanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi uygulaması hakkındaki kararını verdi. Binlerce öğrenci tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan 4 yanlış 1 doğru uygulamasının iptali başvurunun incelendiğinin belirtildiği kararda, rastgele işaretlemelerin önüne geçilmesi için reddedildiği belirtildi.
3 ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENCİLERİ BAŞVURDU
Memurlar .net'te yer alan haberde Kamu Denetçiliği Kurumuna, 4 yanlıi 1 doğru sisteminin iptal edilmesi için Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde AÖF'te okuyan binlerce öğrencinin başvuru yaptığına yer verildi.
KDK'nın ilgili kararı şu şekilde;
Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruya ilişkin kararında, 2547 sayılı Kanunun 44'üncü maddesi ile YÖK'ün Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin, ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı hakkında Yükseköğretim Kurulunca temel ilkelerin oluşturulacağı ve bu ilkelere uygun olarak Üniversite senatoları tarafından anılan hususların belirleneceğinin kurala bağlandığını, "dört yanlış yanıtın bir doğru yanıtı eksiltmesi" uygulamasının da bu kapsamda idareye Kanunla verilen takdir yetkisinin kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kararda, Üniversiteler tarafından söz konusu uygulamanın getirilmesi amacının; açıköğretim programları mezunlarının dersleri yeterince çalışmadan, öğrenim görmekte olduğu alanda gerekli bilgiye sahip olmadan sadece rastgele işaretleme yaparak ilgili alandan mezun olduklarının gözlemlenmesi nedeniyle eğitimdeki kalitenin düşürülmemesi yükseköğretim programlarından donanımlı öğrencilerin mezun olması, uygulamada birliğin sağlanması olduğu tespit edilmiştir.
Özetlemek gerekirse, KDK öğrencilerin başvurusunu reddetti. 4 yanlış, 1 doğru uygulaması devam edecek.
Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu uygulama ve uygulama hakkında KDK'nın verdiği karar için düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
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Ya hocam onlar yüzünden bizide yakıyorsunuz yapmayın gözünüzü seveyim yaa. Mahvoldum burda 3 senedir 2 dersi veremiyorum. Gerçekten psikolojimi bozdunuz yaa. Bu sefer oldu diye çıkıyorum sınavdan sonuçlar bi açıklanıyor bataklık. Lütfen tekrar değerlendirin şu kararı. 3 üniversitenin öğrencileride başvuru yapmış bakın. Demek ki bir eksiklik var bu durumda. Lütfen kaldırın artık. Ya da puan sistemini değiştirin.
Zaten alanında bilgisi olan herkes atandı demi çok saçma açıklama yapmışlar
Verilen karara saygı duyuyorum.
O zaman harç ücretleri düşürülsün.
1 ders için 200 küsür ücret vermek nedir ya, aöf öğrencisiyim neredeyse bütün öğrenciler hem okuyup hem çalışıyor. 4 yanlış 1 doğruyu götürmeye devam edecekse lütfen harç ücretlerini düşürsünler.
Çok doğru karar.. yok öyle sallayıp üniv bitirmek... o devir gecti artık.. emek edeceksin emek
4 yanlış bir doğruyu götürsün sonuna kadar destekliyorum
Tamam sallayanlar için iyi bir uygulama ama çalışanlar mağdur oluyor bu durumda bazen kararsız kalıp yanlış şıkkı isaretleyebiliyoruz yani bi günde 5 ders veriyoruz yanlış yapmamız doğal ınsaf ya
Bence yanlış bir karar biran önce bu karardan dönülmesi lazım
baktılar herkes mezun oluyor. daha çok para gelmesi için. hakkımız haram olsun