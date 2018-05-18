KDK'dan AÖF 4 Yanlış 1 Doğru Uygulaması Hakkında Karar

Milyonlarca Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin büyük tepkisine neden olan 4 yanlış 1 doğru uygulaması hakkında yeni gelişme !!

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı son dakika açıklamasında AÖF sınavlarında uygulanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi uygulaması hakkındaki kararını verdi. Binlerce öğrenci tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan 4 yanlış 1 doğru uygulamasının iptali başvurunun incelendiğinin belirtildiği kararda, rastgele işaretlemelerin önüne geçilmesi için reddedildiği belirtildi.

3 ÜNİVERSİTENİN ÖĞRENCİLERİ BAŞVURDU

Memurlar .net'te yer alan haberde Kamu Denetçiliği Kurumuna, 4 yanlıi 1 doğru sisteminin iptal edilmesi için Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde AÖF'te okuyan binlerce öğrencinin başvuru yaptığına yer verildi.

KDK'nın ilgili kararı şu şekilde;

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruya ilişkin kararında, 2547 sayılı Kanunun 44'üncü maddesi ile YÖK'ün Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin, ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı hakkında Yükseköğretim Kurulunca temel ilkelerin oluşturulacağı ve bu ilkelere uygun olarak Üniversite senatoları tarafından anılan hususların belirleneceğinin kurala bağlandığını, "dört yanlış yanıtın bir doğru yanıtı eksiltmesi" uygulamasının da bu kapsamda idareye Kanunla verilen takdir yetkisinin kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kararda, Üniversiteler tarafından söz konusu uygulamanın getirilmesi amacının; açıköğretim programları mezunlarının dersleri yeterince çalışmadan, öğrenim görmekte olduğu alanda gerekli bilgiye sahip olmadan sadece rastgele işaretleme yaparak ilgili alandan mezun olduklarının gözlemlenmesi nedeniyle eğitimdeki kalitenin düşürülmemesi yükseköğretim programlarından donanımlı öğrencilerin mezun olması, uygulamada birliğin sağlanması olduğu tespit edilmiştir.

Özetlemek gerekirse, KDK öğrencilerin başvurusunu reddetti. 4 yanlış, 1 doğru uygulaması devam edecek.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu uygulama ve uygulama hakkında KDK'nın verdiği karar için düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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