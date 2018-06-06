AUZEF Bitirme Sınav Sonuçları Açıklandı

On binlerce öğrencinin beklediği AUZEF sınav sonuçları açıklandı.

Ön Lisans, Lisans ve Lisans Tamamlama bölümleri dahil toplam 15 programda eğitim vermekte olan AUZEF, yaptığı son dakika açıklamasında sınav sonuçlarını adayların erişimine açtığını duyurdu.

26-27 Mayıs 2018 Cumartesi ve Pazar tarihlerinde AUZEF Bahar Dönemi bitirme sınavları düzenlendi. Düzenlenen bu sınavların ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitimini devam ettirmekte olan ve yukarıda belirtilen tarihlerde sınava giren öğrencilerin heyecanla beklediği AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu bitirme sınav sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanması ile AUZEF Bahar Dönemi bitirme sınavlarına giren adaylar sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı.

AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

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