AÜ AÖF Vize Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı (Vize Sınav Tarihleri AÖF Öğrenci Girişi)

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Yüz binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisinin beklediği açıklama az önce Anadolu Üniversitesinden geldi. Resmi Twitter adresi üzerinden yayımladığı duyurusunda Anadolu Üniversitesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınav Giriş Belgenize https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden "Öğrenci Otomasyonu" na giriş yaparak ulaşabilirsiniz. #AnadoluÜniversitesi #AçıköğretimFakültesi"

AÖF vize sınav giriş belgenizi tamin etmek için TIKLAYIN

SINAV TARİHLERİ DEĞİŞMİŞTİ

Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz ay yaptığı açıklama sınav tarihlerinin değiştirğini söylemişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

Sınav Türü Sınav Tarihi Güz Dönemi Ara Sınavı 25 - 26 Kasım 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Ocak 2018 Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 - 27 Mayıs 2018 2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

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