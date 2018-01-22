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AÜ Açıköğretim (AÖF) Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi (Sonuç Sorgulama Ekranı)

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nasıl ulaşabilirim? AÖF sınav soru ve cevaplarına nasıl ulaşabilirim? AÖF sınavlarına itirazlar nasıl yapılacak?

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AÜ Açıköğretim (AÖF) Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi (Sonuç Sorgulama Ekranı)

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nasıl ulaşabilirim? AÖF sınav soru ve cevaplarına nasıl ulaşabilirim? AÖF sınavlarına itirazlar nasıl yapılacak?

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:45
AÜ Açıköğretim (AÖF) Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi (Sonuç Sorgulama Ekranı)

Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor.

Yüz binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi, internet üzerinde Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde dfarklı oturumlarda yapılan AÖF Güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final  sınav sonuçlarına hangi sayfadan ulaşabilirim? AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi? İşte detaylar...

Açıköğretim Fakültesi Güz dönemi Dönem sonu sınavlarının sonuçları için yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteyi dışarıdan okuyan adaylar 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde final sınavlarına katılmıştı. AÖF sınavına giren adaylar sınav soru ve cevapları, sınavın ardından 15 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlandı. Sınav soru ve cevaplarının yayımlanması ile birlikte adaylar cevaplarını kontrol etti ve sınavda alacakları tahmini puanı hesapladı. Ancak adaylar sınav sonuçlarının biran önce açıklanmasını istiyor.

Soru ve Cevaplar E Kampüs'te

AÖF soru ve cevap kitapçıkları, final sınavlarının sona ermesinden bir gün sonra Anadolu Üniversitesinin E Kampüs bilgi sistemi üzerinden adayların erişimine açıldı. Final dönemi sınav soru ve cevaplarına erişmek isteyen adaylar E Kampüs sistemi üzerinden giriş yaparak cevaplarını kontrol edebilirler.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Daha önceki yıllarda yapılan AÖF sınavlarının sonuçları, sınavın yapılmasından 15 gün sonra adaylara duyuruldu. 13-14 Ocak tarihlerinde yapılan sınavların da bu hafta ya da önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

İtirazlar

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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