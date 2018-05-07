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Atatürk Üniversitesi AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı (ATA-AÖF Giriş)

Atatürk Üniversitesi'nden son dakika AÖF duyurusu geldi. Yapılan açıklamada AÖF final sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.

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Atatürk Üniversitesi AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı (ATA-AÖF Giriş)

Atatürk Üniversitesi'nden son dakika AÖF duyurusu geldi. Yapılan açıklamada AÖF final sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:15
Atatürk Üniversitesi AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı (ATA-AÖF Giriş)

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı giriş yerleri açıklandı.

Beklenen açıklama Atatürk Üniversitesi'nden geldi. Yapılan son dakika açıklamasında önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek final sınav giriş belgelerinin yayımlandığı duyuruldu. 

Duyuru şu şekilde;

Değerli öğrencilerimiz;

Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda:

1. Sınav Giriş Belgesi,

2. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport bulundurmanız gerekmektedir.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giremezsiniz.

Açıköğretim Fakültesi olarak sınavınızda başarılar diliyoruz.

12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Final için giriş belgeleri yayınlanmıştır. Giriş belgenizi almak için tıklayın

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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